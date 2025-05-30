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Золочівська громада отримає 1 млн гривень і техніку в межах проєкту «Пліч-о-пліч»

Золочівська громада отримає 1 млн гривень і техніку в межах проєкту «Пліч-о-пліч»

Делегація Золочівської громади Харківської області відвідала місто-побратим Золочів на Львівщині в межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

За результатами візиту громада отримає від партнерів 1 мільйон гривень на відновлення знищеного об’єкта інфраструктури, а також транспортні засоби для житлово-комунального господарства. Заплановано низку наступних поїздок – для оздоровлення дітей, а також обміну досвідом у сфері освіти та культури.

Під час візиту делегація ознайомилась з експозицією музею-садиби Маркіяна Шашкевича в селі Підлісся та відвідала музей-заповідник «Золочівський замок».

Агентство Телевидения Новости

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