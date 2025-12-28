Ізраїль визнав державою африканський Сомаліленд, куди хочуть переселити палестинців з Гази

Ізраїль став першою країною, яка офіційно визнала самопроголошену Республіку Сомаліленд незалежною та суверенною державою

Про це йдеться у дописі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у соцмережі X.

Відповідну декларацію підписали Беньямін Нетаньягу та міністр закордонних справ Гідеон Саар. Від імені Сомаліленду документ підписав президент Абдірахман Мохамед Абдуллахі.

За словами Нетаньягу, "ця декларація відповідає духу Авраамських угод, підписаних з ініціативи президента Трампа".

У своїй заяві він привітав президента Сомаліленду, високо оцінив його лідерство та запросив відвідати Ізраїль.

Нетаньягу також повідомив, що Ізраїль планує негайно розширити свої відносини з Сомалілендом "шляхом широкої співпраці в галузі сільського господарства, охорони здоров'я, технологій та економіки".

Позиція Сомаліленду

Як повідомляє Reuters, Абдуллахі заявив, що Сомаліленд приєднається до Авраамських угод, назвавши це кроком до регіонального та глобального миру. Він зазначив, що Сомаліленд прагне будувати партнерські відносини, сприяти взаємному процвітанню та стабільності на Близькому Сході й у Африці.

Що кажуть уряди інших країн?

Уряд Сомалі засудив дії Ізраїлю, назвавши їх "незаконним кроком" і "умисною атакою" на суверенітет країни, та відкинув будь-яке визнання Сомаліленду, йдеться у заяві офісу прем'єр-міністра.

"Федеральний уряд підтверджує свою рішучість вживати всіх необхідних дипломатичних, політичних та правових заходів відповідно до міжнародного права для захисту свого суверенітету, єдності та міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в заяві.

Міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абдельатті у п’ятницю провів телефонні розмови з колегами з Сомалі, Туреччини та Джибуті, щоб обговорити те, що вони назвали небезпечними подіями на Африканському Розі після заяви Ізраїлю.

У МЗС Єгипту зазначили, що міністри засудили визнання Ізраїлем Сомаліленду, підтвердили повну підтримку єдності та територіальної цілісності Сомалі, а також застерегли, що визнання сепаратистських регіонів становить загрозу міжнародному миру та безпеці.

Африканський Союз також відкинув будь-яке визнання Сомаліленду, підтвердивши свою "непохитну відданість" єдності та територіальній цілісності Сомалі та попередивши, що такі кроки ризикують підірвати мир і стабільність на всьому континенті.

Імовірність переселення палестинців із Гази до Сомаліленду

На початку березня інформаційне агентство Associated Press із посиланням на джерела писало, що США та Ізраїль зв'язалися з урядовцями трьох східноафриканських країн, щоб обговорити використання їхніх територій як потенційних пунктів призначення для переміщення палестинців, виселених із Сектора Гази згідно із запропонованим президентом Дональдом Трампом післявоєнним планом.

Тоді журналісти дізналися про контакти з Суданом, Сомалі та самопроголошеною Республікою Сомаліленд.

Представники Судану заявили, що відхилили пропозиції США, а представники Сомалі та Сомаліленду повідомили Associated Press, що їм нічого не відомо про жодні контакти.

Згідно з планом Трампа, понад 2 мільйони мешканців Гази мають бути назавжди переселені в інше місце. Він запропонував, щоб США взяли у власність цю територію, здійснювали нагляд за тривалим процесом очищення і розвивали її як об'єкт нерухомості.

Зазначалося, що палестинці в Газі відкинули цю пропозицію і відкидають заяви Ізраїлю про те, що виїзд буде добровільним. Арабські країни запропонували альтернативний план реконструкції, який залишив би палестинців на місці. Правозахисні групи заявили, що примус або тиск на палестинців може бути потенційним воєнним злочином. При цьому Білий дім заявляв, що Трамп "залишається при своєму баченні".

Говорячи на умовах анонімності про секретну дипломатичну ініціативу, американські та ізраїльські чиновники підтвердили контакти з Сомалі та Сомалілендом, а американці – із Суданом. Вони говорили, що неясно, наскільки просунулися ці зусилля і на якому рівні відбувалися дискусії.

В АР зазначали, що окремі контакти США та Ізраїлю з трьома потенційними партнерами розпочалися у лютому, через кілька днів після того, як Трамп разом з Нетаньягу представив план щодо Гази. Про це розповіли американські офіційні особи, які заявили, що Ізраїль бере на себе ініціативу в обговоренні цього питання.

Білий дім відмовився від коментарів. Офіси Нетаньягу і Рона Дермера, міністра кабінету міністрів Ізраїлю і довіреної особи Нетаньягу, який очолює післявоєнне планування Ізраїлю, також не надали жодних коментарів.

При цьому міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич, давній прихильник того, що він називає "добровільною" еміграцією палестинців, заявляв, що Ізраїль працює над визначенням країн, які могли б прийняти палестинців. Він також казав, що Ізраїль готує "дуже великий еміграційний департамент" в рамках міністерства оборони.

Що відомо про Сомаліленд

Сомаліленд, територія з населенням понад 3 мільйони людей, відокремилася від Сомалі понад 30 років тому, але вона не є міжнародно визнаною незалежною державою. Сомалі вважає Сомаліленд частиною своєї території.

Новий президент Сомаліленду, Абдірахман Мохамед Абдуллахі, зробив міжнародне визнання пріоритетом.

Протягом багатьох років Сомаліленд хвалили за його відносно стабільне політичне середовище, що різко контрастує з боротьбою, що триває в Сомалі. З 1991 року в Сомаліленді є власний уряд, валюта та структури безпеки. Однак він має один із найнижчих рівнів доходів у світі.

● Наприкінці березня видання Axios писало, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу доручив ізраїльській розвідувальній службі Моссад знайти країни, які будуть готові прийняти палестинців, переміщених з сектора Гази.

● У серпні агентство Reuters писало, що Ізраїль веде переговори з Південним Суданом щодо можливого переселення палестинців з Гази. Палестинська влада назвала цю ідею неприйнятною.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»