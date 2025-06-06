Зросла кількість українців, які готові терпіти війну скільки буде потрібно, – опитування

60% українців заявляють, що готові терпіти тягар війни стільки, скільки буде необхідно. Ще 6% готові продовжувати опір протягом року.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 15 травня до 3 червня 2025 року.

Дані зібрано методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів серед 1011 респондентів на підконтрольній Україні території.

Порівняно з березнем 2025 року, частка тих, хто готовий до тривалого спротиву, зросла з 54% до 60%. Водночас 20% респондентів відповіли, що зможуть терпіти війну ще кілька місяців або до пів року, а 14% не змогли визначитися.

У регіональному розрізі найбільш стійкими залишаються мешканці Центру, Заходу й Півдня (60-62%). На Сході України 51% респондентів відповіли, що готові терпіти війну стільки, скільки потрібно – це найнижчий показник серед регіонів, хоча і там він зріс у порівнянні з березнем.

Опитування також не виявило суттєвих відмінностей за віком – у всіх вікових категоріях більшість заявляють про готовність до тривалого опору. У КМІС зазначають, що попри воєнний стан, результати дослідження зберігають високу репрезентативність.

Агентство Телевидения Новости