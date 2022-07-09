ЗСУ знову розгромили російських військових у Чорнобаївці

Українські війська знову розгромили російських окупантів у Чорнобаївці. Після ранкового удару лунають вибухи – у ворога детонують боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням не спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

“Знову Чорнобаївка і знову голосно з тривалою детонацією. Сьогодні зранку вийшла нова серія легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай кучкуються біля своєї техніки рашисти”, – написав Братчук.

При цьому ЗМІ масово поширюють інформацію про сильні звуки вибухів та пожежу в Чорнобаївці. Попередньо – горить склад боєприпасів окупантів.

Агентство Телевидения Новости