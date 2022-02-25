Звернення Президента В. Зеленського до громадян України.

Шановні громадяни України! 24 лютого 2022 року президент Путін заявив про початок спеціальної військової операції на Донбасі. На сьогоднішній час ми втратили усі об’єкти військової інфраструктури по усій лінії прикордонної території. На превеликий жаль, наші західні партнери не хочуть приймати нас в військовий альянс та надавати військову допомогу, 27 лідерів європейських держав просто бояться дати відповідь по гарантіям безпеки України. Військової допомоги очікувати не треба.

Сьогодні, у ситуації, що склалася в нашій державі, я, Рада Національної Безпеки і Оборони України та Кабінет Міністрів України вимушені покинути територію України для ефективного керівництва державою та задля уникнення розправи зі сторони російського агресора.

В найкоротший час я знову вийду на зв'язок.

Не треба панікувати, ми сильні, ми разом, ми єдині, ми готові до усього, ми подолаємо російського окупанта, тому що ми – це Україна, ми переможемо! Слава Україні!