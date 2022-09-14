Звільнено 8 500 квадратних кілометрів та 388 населених пунктів на Харківщині

На Харківщині герої ЗСУ звільнили вже 8 500 квадратних кілометрів та 388 населених пунктів. У них проживають близько 150 тисяч людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Напередодні Ганна Маляр анонсувала, що уточнить дані по звільнених на Харківщині територіях. Нові дані вона оновила станом на 14 вересня.

За словами Маляр, цифри постійно оновлюються, адже події відбуваються динамічно.

Тож, з 6 вересня на Харківщині звільнено: близько 8500 квадратних кілометрів, близько 388 населених пунктів близько 150 тисяч людей, – заявила Маляр.

Деталі про ситуацію на фронті

Заступниця міністра оборони повідомила, що лінія фронту становить 2500 кілометрів. Активні бойові дії тривають на 1300 кілометрах. Маляр наголосила: ЗСУ ведуть оборонну операцію. Однак у її межах вдається реалізовувати наступальні дії.

Україна давно чекала цього успіху, однак «ще воювати і воювати». Заступниця міністра оборони порадила українцям запастися терпінням. Потрібно звільнити ще дуже багато людей та територій.

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