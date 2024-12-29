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Зустріч Фіцо і путіна – це ганьба для Словаччини

Зустріч Фіцо і путіна – це ганьба для Словаччини

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

23 грудня президент України Володимир Зеленський зауважив, що «після зустрічі у москві словацький прем’єр-міністр Фіцо та путін не зробили спільних заяв. Вони бояться реакції громадськості».

А на поверхні лежить тема російського газу. Рівно за тиждень спливає термін дії контракту на його транзит українською ГТС до Європи. Позиція Києва чітка і озвучена давно: контракт продовжуватись не буде і транзит російського газу буде припинено.

Частка рф у газовому імпорті Словаччини становить майже 90%. Австрія, яка була ще більш залежною (97% імпорту) від «газпрому», у листопаді повністю відмовилася від поставок з рф. Чому ж Відню, який отримував газ тим же маршрутом, що й Словаччина, це вдалося, а Братиславі – ні?

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що «очікує від Фіцо більше інформації про результати його зустрічі з путіним» і вважає, що «його візит до москви був не лише політично мотивованим кроком, який може суттєво зашкодити нам в очах ЄС і НАТО».

Джерело: https://t.me/spravdi/43915

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