Транспорт
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01.05.2023 13:47
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36 нетверезих водіїв та 46 порушників-пішоходів: харківські патрульні підбили підсумки вихідних

36 нетверезих водіїв та 46 порушників-пішоходів: харківські патрульні підбили підсумки вихідних

За минулі вихідні харківські патрульні опрацювали 526 викликів, виявили 36 водіїв з ознаками сп’яніння, виявили 13 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 296 постанов, з яких 212 за порушення ПДР.

Також інспектори притягнули до відповідальності 46 пішоходів за порушення ними ПДР.

«У разі виявлення правопорушення або злочину обов’язково повідомляйте до поліції за номером 102», нагадують патрульні.

Агентство Телевидения Новости

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