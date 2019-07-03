4 июля трамваи №5 и 6 изменят маршруты

4 июля с 6:00 до 19:00 движение трамваев по ул. Полтавский Шлях, от ул. Конева до пл. Сергиевской, по пл. Сергиевской, пл. Павловской, пл. Конституции и пр. Московскому, от пл. Конституции до пл. Защитников Украины, будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с асфальтированием проезжей части пр. Московского, на участке от ул. Короленко до пер. Армянского.

В это время трамваи будут курсировать так:

№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова (парк Машиностроителей) - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р.

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