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«Це російська реєстрація? – «давай, до свидания»: фінський кордон

«Це російська реєстрація? – «давай, до свидания»: фінський кордон

За минулі вихідні Фінляндія не пропустила в країну 37 автомобілів з російською реєстрацією.

Про це заявив начальник міжнародного автомобільного пункту пропуску Фінляндії Ваалімаа Юссі Пеккала, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Yle.

За її словами, за минулі вихідні на кордон із Фінляндією прибув 81 зареєстрований у росії автомобіль.

При цьому з них 37 змушені були повернутися у рф або в Норвегію, звідки вони намагалися потрапити до Фінляндії.

За даними Митної служби, 44 автомобілі з російською реєстрацією мали підстави для в’їзду в країну.

При цьому автобусний рух на кордоні рф і Фінляндії зріс після введення нових обмежень.

Про це заявив директор відділу митного контролю Самі Ракшит.

Пеккала додає, що санкції поширюються на транспортні засоби, а не на людей.

Громадяни рф, які мають підстави для в’їзду до Фінляндії, можуть залишити свій автомобіль на російському боці кордону і поїхати далі на автобусі.

Агентство Телевидения Новости

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