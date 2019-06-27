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Центральную площадь частично перекроют до 1 июля
Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Свободы - ул. Сумская до Харьковского национального университета им. Каразина, будет запрещено с 14:00 27 июня до 10:00 1 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
По данным Департамента инфраструктуры, это связано с проведением на площади Свободы подготовки и концерта группы «Океан Эльзы».
Движение будет организовано по правой стороне площади Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.
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