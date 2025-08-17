Час роботи метрополітену у Харкові збільшено на пів години

Час роботи міського громадського транспорту продовжений з 17 серпня у зв’язку зі скороченням тривалості комендантської години.

Про це повідомляє міськрада.

Так, були змінені графіки руху метро та наземного електротранспорту.

Час роботи метрополітену збільшено на пів години. Відтепер для пасажирів станції будуть зачинятися о 22:00.

Також продовжено час роботи низки трамвайних і тролейбусних маршрутів:

у робочі дні – для трамваїв №3, 6, 8, 12, 16, 16А, 20, 23, 27;тролейбусів №1, 2, 3, 6, 12, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 56;

у вихідні дні – для трамваїв №3, 6, 8, 16, 16А, 20, 23, 27;тролейбусів №1, 2, 3, 24, 34, 45, 46, 56.

Найближчим часом буде розглянуте питання щодо продовження часу роботи інших маршрутів наземного транспорту.

