Через аварію на залізниці затримуються потяги харківського напрямку
У зв’язку зі сходженням вантажних вагонів на Полтавщині, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом.
Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько 4 годин, повідомляє Укрзалізниця.
Затримуються поїзди:711 Краматорськ-Київ723 Харків-Київ724 Київ-Харків21 Харків-Львів22 Львів-Харків17 Харків-Ужгород73 Харків-Перемишль93 Харків-Хелм
У зв’язку з об’їздом, поїзди прямуватимуть через станцію “Полтава-Південна” замість станції “Полтава-Київська”.
Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину.
Укрзалізниця вже працює над відновленням руху стандартним маршрутом.