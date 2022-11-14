Депутати пропонують збільшити штрафи для водіїв в 20 разів за їзду без страховки

Група народних депутатів з фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №8192 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких законодавчих актів України щодо автоматичної фіксації правопорушень у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, яким пропонується підвищити у 20 разів штраф для водіїв за їзду без полісу обов’язкового страхування цивільної відповідальності за умови, якщо це було виявлено під час оформлення ДТП, та передбачити збільшений розмір штрафів за систематичну їзду без страховки. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Законопроєктом пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею 126-1 “Порушення вимог законодавства щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” та передбачити, що недотримання вимог щодо укладення власником транспортного засобу договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів тягне за собою накладення штрафу у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Водночас пропонується передбачити, що штрафні санкції не застосовуються за умови, якщо від дати закінчення попередньої страховки минуло не більше 15 днів.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, але не раніше п’ятнадцяти днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за таке порушення, тягне за собою накладення штрафу у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Третє та наступні протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, але не раніше п’ятнадцяти днів з дня вручення постанови про накладення попередніх адміністративних стягнень за таке порушення, тягне за собою накладення штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недотримання вимог щодо укладення власником транспортного засобу договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, виявлене відповідними підрозділами Національної поліції при оформленні матеріалів дорожньо-транспортних пригод, тягне за собою накладення штрафу у розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі штраф за їзду без полісу страхування цивільно-правової відповідальності становить 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Агентство Телевидения Новости