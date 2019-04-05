Дорожники проводят ямочный ремонт в Харьковской области

О ремонтах, которые проводятся на дорогах региона, рассказали директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко и заместитель начальника Службы автомобильных дорог Сергей Пляка.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Так, на государственных автодорогах продолжаются работы по ликвидации аварийной ямочности, которая возникла после зимы. Ежедневно работают 18-25 бригад, на ликвидацию ямочности расходуется до 300 тонн асфальтобетона.

В течение недели ремонтники работали на окружной дороге на участке от рынка «Лоск» к развязке на Чугуев. Практически завершены работы на участке от Безлюдовки до въезда в Харьков. Также ремонт проводится на дорогах Дергачи-Казачья Лопань, Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка в районе села Водяное, Харьков - Симферополь в районе Старой Водолаги.

Кроме того, дорожники начинают готовиться к выполнению работ по текущему среднему и капитальному ремонту.

«25 марта мы начали подготовительные работы на дороге Мерефа - Лозовая - Павлоград в районе села Борки. Там участок отфрезерован, и на следующей неделе начнем полноценные работы. Подготовительные работы также на следующей неделе начнутся на дороге Харьков - Волчанск. К концу месяца начнем ремонт дороги Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук в пределах поселка Печенеги», - рассказал Сергей Пляка.

Что касается дорог местного значения, то в течение недели там ежедневно работали 30-33 бригады ремонтников. Основные направления - это дороги Андреевка - Курган - Меловое в Балаклейском районе, объезд поселка Шевченково, дороги Валки - Богодухов - Новая Водолага, Змиев - Чемужовка - Артюховка, Лозовая - Панютино - Орелька - Старая Владимировка, дорога на Староверовку в Нововодолажском районе, в Красноградском - дорога Красноград - Руновщина.

На следующей неделе на местных автодорогах также начнут работы по текущему среднему ремонту. В частности, полная реконструкция будет проведена на дороге Харьков - Липцы - Борисовка в пределах Циркунов. Также будут проводиться работы в Дергачевском районе на подъезде к Проходам, в Кегичевском - в пределах села Большие Майданы, в Харьковском - на подъезде к поселку Высокий.

Агентство Телевидения Новости