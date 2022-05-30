Дорожники розчищають кільцеву від наслідків боїв

Минулого тижня з Харківської кільцевої дороги прибрали розбиту башню танка, понівечені вантажні машини, залишки розтрощених легкових авто та повалені дерева.

Зокрема, на відрізку від П’ятихатської розв’язки в бік Роганського житлового масиву окрім понівеченої техніки, прибирали та відновлювали пошкоджене металеве бар’єрне огородження.

Бригади дорожників виконували роботи з ліквідації вирв, які утворилися внаслідок руйнації дорожнього покриття спричинені значними вибухами та очищували проїзну частину від залишків ґрунту та іншого бруду.

Загалом, від початку ворожих обстрілів очистили 140 км автошляхів державного значення області.

Агентство Телевидения Новости