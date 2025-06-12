Дорожники відновили трасу під Харковом після ракетного удару 2 червня
Рух ділянкою траси на Харківщині відновлено після ракетного удару.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
«Рух на ділянці траси, яку було тимчасово перекрито через влучання балістичної ракети, повністю відновлено», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ракетний удар окупанти завдали 2 червня вранці. Одна з них вибухнула поблизу житлових будинків, інша – влучила безпосередньо в проїзну частину, залишивши по собі вирву глибиною близько десяти метрів.
Аварійну ділянку засипали піском, ущільнили, уклали два шари щебенево-піщаної суміші, а поверх них – ще два шари асфальтобетону.
Зазначається, що загалом підрядник замінив більше ніж 550 кв. метрів дорожнього полотна.