Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:14
Просмотров: 83

Дорожники відновили трасу під Харковом після ракетного удару 2 червня

Дорожники відновили трасу під Харковом після ракетного удару 2 червня

Рух ділянкою траси на Харківщині відновлено після ракетного удару.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«Рух на ділянці траси, яку було тимчасово перекрито через влучання балістичної ракети, повністю відновлено», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ракетний удар окупанти завдали 2 червня вранці. Одна з них вибухнула поблизу житлових будинків, інша – влучила безпосередньо в проїзну частину, залишивши по собі вирву глибиною близько десяти метрів.

Аварійну ділянку засипали піском, ущільнили, уклали два шари щебенево-піщаної суміші, а поверх них – ще два шари асфальтобетону.

Зазначається, що загалом підрядник замінив більше ніж 550 кв. метрів дорожнього полотна.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 