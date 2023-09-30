ДТП у Харкові: легковик наїхав на дитину

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди у Харкові.

ДТП сталося вранці 30 вересня по вулиці Франтішека Крала, повідомляє поліція Харківської області.

Водій «Daewoo Sens» скоїв наїзд на 12-річного хлопця, який переходив дорогу.

Встановлено, що 41-річний чоловік перебував за кермом у стані сп’яніння.

Постраждалого з численними травмами доставили до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1.

Вирішується питання про затримання чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости