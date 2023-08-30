ДТП у Новобаварському районі Харкова: є загиблий

Поліція встановлює обставини ДТП із загиблим у Новобаварському районі Харкова.

Водій автомобіля “ВАЗ 21099” не впорався з керуванням та з’їхав у дренажний канал, повідомляє поліція Харківській області.

Внаслідок аварії 76-річний чоловік від отриманих травм помер на місці.

Повідомлення про подію по вулиці Станційній надійшло до поліції 30 серпня близько 13:00.

Слідчими за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости