Горожане просят создать приложение для отслеживания транспорта

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой создать приложение для отслеживания общественного транспорта подобно тем, которые действуют в других городах Украины.

"Для такого большого города как Харьков требуется приложение на телефон, в котором можно бы видеть, где сейчас находится автобус/троллейбус и сколько его требуется ждать.

Иногда человек спешит на остановку, а ждать приходится очень долго. перевозчикам было бы также выгодно, ведь человек мог бы видеть, что автобус скоро приедет и дождаться его, а не идти пешком, например, для этого необходимо оборудовать транспорт, а также получить разрешение у самих перевозчиков, просим помочь в решении данного вопроса" - пишет автор прошения.

Если петиция наберет не менее 5000 подписей за 90 дней, она будет рассмотрена мэром города.

Агентство Телевидения Новости