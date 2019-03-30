Харьковчане предлагают обустроить в центре города трамвайную остановку венского типа

Обустроить на участке Московского проспекта перед зданием Харьковского городского совета трамвайную остановку венского типа предлагают харьковчане чиновникам горсовета.

Соответствующая петиция размещена на сайте Харьковского городского совета.

«Поскольку ремонт участка в начале Московского проcпекта длится уже более 9 месяцев и продлится еще около полугода, харьковчане с нетерпением ждут качественного улучшения трамвайной инфраструктуры в центре города», - обращается к властям автор петиции.

Остановка венского типа состоит в том, что возле трамвайного полотна повышается проезжая часть на уровень пола трамвая, поэтому пассажиры, которые садятся в вагон, не должны спускаться с бoрдюра на мостовую, а затем подниматься на ступеньки трамвая.

Автор отметил, что такие остановки уже есть в некоторых городах Украины, например, в Виннице.

По мнению автора петиции, остановка венского типа поможет успокоить траффик в центре города, ускорит посадку\высадку пассажиров и предоставит необходимый уровень комфорта маломобильным гражданам.

Кроме того, отмечает харьковчанин, такая остановка полностью соответствует строительным нормам (ГСН В.2.3-18 2007 п. 10.3.5), где сказано, что высота посадочной платформы должна быть на уровне первой ступени трамвайного вагона.

По мнению автора петиции, появление такой остановки поможет развитию города, одним из стратегических заданий которого является создание доступных, качественных и безопасных услуг по перевозке городским наземным транспортом, особенно для людей с ограниченными возможностями.

Сбор подписей под петицией стартовал 25 марта, и на данный момент ее подписали более двух десятков человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

Агентство Телевидения Новости