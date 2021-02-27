Транспорт
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27.02.2021 15:00
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Харьковчане смогут летать в Грузию

Харьковчане смогут летать в Грузию

В апреле открываются авиарейсы из Харькова в Грузию. Как сообщили в авиакомпании SkyUp, самолеты будут летать в Тбилиси и Батуми, начиная с 27 апреля.

Из Харькова самолеты в Тбилиси будут летать два раза в неделю, в Батуми — четыре.  

Рейсы Харьков-Тбилиси будут осуществляться по вторникам и пятницам. Вылеты из Харькова в 23:55, прилет в Тбилиси - в 03:45. Время в пути составит 2 часа 50 минут. Сейчас минимальная цена за билет из Харькова до Тбилиси — 2 137 гривен, обратный стоит от 2 190 гривен.

Начиная с 28 апреля открываются рейсы из Харькова в Батуми. Самолет из Харькова до Батуми будет летать по средам и субботам. Через месяц, с 28 мая, аваиарейсы будут выполнять четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Время в пути - 2 часа 40 минут. На данный момент самый дешевый билет из Харькова в Батуми стоит 2 274 гривен, в обратном направлении — 2 165 гривен.

Стоимость билетов указана с учетом ручной клади весом до девяти килограмм.

Агентство Телевидения Новости

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