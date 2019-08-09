Харьковчане стали чаще жаловаться в мэрию на брошенные во дворах автомобили

За последние три дня в Департамент территориального контроля горсовета поступило около 20 обращений харьковчан с просьбой убрать брошенные автомобили с городских улиц или дворов.

Об этом сегодня, 9 августа, сообщил заместитель директора Департамента территориального контроля Евгений Швец, передает пресс-служба горсовета.

Он отметил, что количество обращений от жителей города возросло после публикации информации о внесении изменений в Правила благоустройства города, которыми предлагается убирать с улиц и придомовых территорий брошенные, вышедшие из строя автомобили.

Как отмечается, до публикации о предлагаемых изменениях в Правила благоустройства с такой проблемой в горсовет поступило всего 10 обращений.

Планируется, что уборкой заброшенных авто с улиц города будет заниматься Инспекция по паркованию.

По словам Евгения Швеца, инспекторы вынесут владельцу авто предписание, и если он в трехдневный срок не уберет автомобиль, решение о его принудительном демонтаже будет утверждено на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.

После этого транспортное средство эвакуируют на площадку КП «Харьковводоканал», где оно будет ждать владельца.

Кроме того, сейчас на улице Роганской строится специальная площадка, где будут храниться брошенные автомобили или демонтированные МАФы.

«Если владелец найдется, он должен предоставить хранителю документы, удостоверяющие его право на автомобиль, компенсировать городскому совету расходы на его принудительный демонтаж, и затем он имеет право забрать свое имущество», - сообщил заместитель директора.

В случае обнаружения брошенных автомобилей харьковчане могут обращаться в Департамент территориального контроля.

Если предложенные изменения в Правила благоустройства будут приняты на сессии горсовета, то уже с конца августа сотрудники департамента начнут эту работу.

Агентство Телевидения Новости