В последний день года, 31 декабря, Харьковский метрополитен будет перевозить пассажиров в обычном режиме работы – с 5:30 до 21:30.

На время проведения праздничных концертов электропоезда будут курсировать по Салтовской линии без остановки на ст. м. "Университет".

Харьковчанам, которые планируют посетить праздник, напоминают, что на территории метрополитена запрещено находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, приносить и распивать алкогольные напитки, курить и использовать пиротехнические средства (петарды, фейерверки, хлопушки)

После 21:30 в. м. «Университет» будет закрыт для обслуживания пассажиров.

С 23:00 до 5:00 в Харькове будет действовать комендантский час.

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Графік роботи громадського транспорту на Новий рік змінено!

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, 31 грудня трамваї, автобуси та тролейбуси курсуватимуть до 21:30.

1 січня наземний громадський транспорт вийде на маршрути о 5:30.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/30562

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