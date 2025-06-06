Харків отримає десять автобусів з Італії для міських маршрутів

Італійське місто Турин передало Харкову десять пасажирських автобусів. Найближчим часом вони з’являться на вулицях Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, домовленості про передання транспорту досягли під час візиту харківської делегації до Італії в березні. Наразі автобуси готують до відправки, після чого вони вийдуть на міські маршрути.

У міськраді зазначають, що у нинішніх умовах постійних обстрілів така допомога дозволяє підтримувати роботу громадського транспорту.

Агентство Телевидения Новости