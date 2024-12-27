Харківщина отримала електровелосипеди та вантажно-пасажирські машини

В межах співпраці Харківської обласної військової адміністрації, Гуманітарної місії «Проліска» та Гуманітарного фонду для України (UHF) на потреби громад області передали електровелосипеди.

Загалом Харківська область отримала 100 електровелосипедів, повідомляє ХОВА.

Техніку розподілять між Борівською, Великобурлуцькою, Золочівською, Богодухівською, Кіндрашівською, Куньєвською, Дергачівською, Вільхуватською, Старосалтівською та Циркунівською територіальними громадами. Велосипеди можуть розвивати максимальну швидкість до 45 кілометрів на годину, а запасу літієвого акумулятора вистачає на подолання 60 км шляху.

«Електровелосипеди будуть передані працівникам соціальних служб та медикам в громадах нашої області. Вони стануть у пригоді при обслуговуванні соціально вразливих категорій населення у сільській місцевості. Ми вдячні нашим волонтерам та міжнародним партнерам за цю вагому допомогу. Продовжуємо роботу на базі Регіонального офісу міжнародного співробітництва», – зазначив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

Велосипеди оснащені двома вантажними кошиками, що дозволить соціальним і медичним працівникам зручно перевозити медикаменти чи продуктові набори для визначеної категорії населення.

«За нинішніх умов, соціально вразливі категорії населення нашої громади особливо потребують вчасної допомоги, уваги й підтримки. Отримавши нову техніку, наші соціальні та медичні працівники зможуть швидше відвідувати усіх підопічних, простіше доправляти продукти та перевозити речі», – додав начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Також Куп’янська і Чугуївська РВА отримали вантажно-пасажирські машини від Федерального агентства з технічної допомоги Німеччини (THW) та за сприяння Посольства Німеччини. Автівки можуть вмістити 7 пасажирів та здатні підіймати вантажі до 3 тонн. Транспорт стане у пригоді під час усунення наслідків російських обстрілів, виконання логістичних завдань тощо.

Агентство Телевидения Новости