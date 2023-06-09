Харківські патрульні виявили у водія фальшиве свідоцтво про реєстрацію транспорту

8 червня на стаціонарному посту поліцейські УПП Харківської області зупинили мотоцикл Honda.

Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Перевіривши свідоцтво через наявні бази даних, правоохоронці виявили, що за ним зареєстрований інший транспортний засіб.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости