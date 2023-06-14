Транспорт
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14.06.2023 19:47
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Харківські трамваї №16 та 27 курсуватимуть по-іншому

Харківські трамваї №16 та 27 курсуватимуть по-іншому

Рух трамваїв на пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Героїв Праці до розворотного кола «Салтівське», буде заборонений з 10:00 до 15:00 15 червня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом контактної мережі.У цей час трамваї курсуватимуть так:№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в-д Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – зуп. «Володимирська церква» – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гіродпарк»;№16а: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – зуп. «Володимирська церква» – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул.  Віринська  – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – зуп. «Володимирська церква».

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