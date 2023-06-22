Хто та за скільки купує паливо на Харківщині?

Комунальне підприємство “Тепловодсервіс” Лозівської міськради купує найдорожчий бензин в Харківській області.

Про це стало відомо в результаті угод на придбання палива, які були укладені замовниками Харківщини протягом травня-червня 2023 року.

Тож КП “Тепловодсервіс” уклало угоду з ТОВ “Вал-Оіл” Надії Логунової щодо придбання бензину А-95 та дизельного палива за ціною 48 гривень за літр з ПДВ.

Для порівняння Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міськради також уклало угоду на придбання палива з “Вал-Оіл” за прихованими цінами. Однак, навіть тих даних, що є в закупівлі, достатньо, щоб визначити, що середня ціна за літр палива гривень на 5 менше, ніж у комунального підприємства.

Інше комунальне підприємство “Олексіївський агрокомунгосп” з Лозівського району провело відкриті торги, на які прийшли чотири учасника. В результаті КП підписало договір на постачання палива з “Укрнафта-Постач”. Вартість дизельного палива склала 38 гривень за літр, а бензину А-95 – 38,5 гривень за літр. Тобто на десять гривень дешевше, ніж комунальники Лозової.

КУ Панютинський психоневрологічний інтернат, яке теж хнаходиться у Лозовій, підписало договір щодо придбання дизпалива та бензину по 43 гривень за літр.

І на цьому фоні комунальне некомерційне підприємство “Лозівське територіальне медичне об’єднання ” уклало угоду з ТОВ “Інтекс Інвест” на придбання палива по 47 гривень за літр. Аналогічна ціна постачання була і для харківського лабцентру та Балаклійського автотранспортного підприємства.

В цілому у компанії “Інтекс Інвест” постійно ціни на паливо трохи вищі за конкурентів.

Біля Балаклії комунальне підприємство Донецької селищної ради “П’ятигірське” купує дизпаливо у ТОВ “Калам” по 45 гривень за літр.

Щодо “Укрнафта-Постач”, то вони також уклали угоду на постачання палива для богодухівського виробничого управління житлово-комунального господарства. За даними угоди, бензин А-95 – 42 гривні за літр з ПДВ, дизпаливо – 40 гривень за літр з ПДВ.

Поряд у Валках місцеве КП “Вода” планує придбати бензин по 44 гривні, а дизпаливо по 45 гривень за літр у ФОП Каракаптан Дмитро Валерійович. А ось Валківська міськрада купує паливо у “Інтекс Інвест” по 47 гривень за літр.

По 46 гривень за літр паливо для Великобурлуцької громади постачатиме ФОП Фуніков Вячеслав Євгорович. Він ж є постачальником і для місцевого КП.

Зачепилівська селищна рада змогла провести тендер, на який прийшли чотири учасника. В результаті перемогу отримало ТОВ “Вог Ресурс”. При цьому ціна за дизельне паливо трохи дорожча за 39 гривень за літр, а за бензин А-95 – 41 гривня за літр з ПДВ.

В цілому варто зазначити, що ціни на бензин поки що мають тенденцію до зменшення. Переплат в рази на цьому товарі не має, але як бачимо, то є нюанси. Треба підкреслити, що вдало проведені аукціони на які приходять багато учасників, дозволяють знижувати ціну.

Джерело: ХАЦ

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