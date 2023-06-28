Як купити автобусний квиток без черги?

Нарешті людям більше не потрібно їхати через все місто, щоб придбати квиток на автобусний рейс. Дорога займає багато часу та потребує транспортних витрат. З онлайн-сервісом Klr Bus зручно оформити замовлення з будь-якого місця. Перевізники з комфортними автобусами завжди в наявності. Онлайн-замовлення також полегшує роботу автостанцій. В приміщенні не скупчується натовп, касири працюють спокійно. Для самих пасажирів заявка через інтернет має купу привілеїв.

Переваги онлайн-квитків від KLR BUS

Сервіс пропонує квитки на внутрішні та міжнародні рейси. Можна зайти через сайт klr.com.ua або завантажити додаток у смартфон. Останній особливо зручний для людей, які обожнюють подорожувати, часто їздять у відрядження.

Компанія офіційно зареєстрована. Працює прозоро та надійно, надає клієнтам наступні переваги:

гарантує безпечне переміщення;

здійснює цілодобову підтримку клієнтів;

пропонує квитки на популярні маршрути;

постійно проводить акції, вигідні програми;

дає можливість оформити заявку в будь-який час доби;

позбавляє від перспективи стояти в черзі;

допомагає економити на подорожах.

Якщо у вас з’явились додаткові питання, не роздумуйте, звертайтесь до служби підтримки. Вас завжди вислухають і допоможуть.

Як зробити замовлення та отримати квиток?

Оформлення швидке та просте. Виберіть місця відправлення та прибуття, необхідну дату. Натисніть на пошук. Перелік доступних квитків з’явиться на екрані. Ціни вас точно потішать. На першу подорож компанія дарує знижку 5%. Підписка, оформлена через e-mail, сповіщатиме про ексклюзивні знижки, пропозиції.

Після платежу опрацьована заявка прийде у вигляді файлу на Вайбер чи електронну пошту. Залежить від того, який контакт вказаний. Попередньо роздрукуйте документ або просто покажіть водію квиток на гаджеті.

Не можна передбачити незаплановану поїздку. Іноді вирушати треба дуже швидко. Завдяки Klr Bus у вас завжди буде посадкове місце. Користуйтесь сучасними технологіями. Вони роблять життя простішим і значно економлять кошти.