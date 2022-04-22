Як відомий авто-маркетплейс дає раду собі та українським продавцям автозапчастин

Поки Україна переживає найважчі часи у своїй сучасній історії, українські підприємці кожен день рятують державну економіку. Однією з компаній, що стійко бореться на економічному фронті, є спеціалізований маркетплейс Автопро. Крім власних працівників, тут трудяться тисячі продавців автозапчастин. Для багатьох з них Avtopro — єдине місце роботи, а для всіх інших — важливе джерело заробітку.

Вижити разом: антивоєнна тарифна політика

Маркетплейс заробляє двома шляхами: беручи з продавців невелику абонплату за технічне обслуговування та плату за перегляди користувачів — поштучно. До війни кожен перегляд потенційного покупця коштував продавцям від 5 до 15 центів — і це становило головну статтю розходів, але за тиждень після вторгнення ця стаття зникла.

Тиждень знадобився команді Автопро, щоб убезпечити себе і зрозуміти, як працювати далі. З огляду на безпрецедентне падіння трафіку та кількості угод на майданчику, власники вирішили тимчасово зробити перегляди безкоштовними. Оплата була відключена три тижні — це в три рази перебільшувало заплановане, але цього часу вистачило продавцям, щоб повернутися до роботи, а покупцям — до пошуку та купівлі запчастин. Автопро ж за цей період поставив себе на межу фінансових можливостей, тому тарифікація була відновлена — на мінімальному рівні.

Наступні три тижні продавці сплачували 5 центів за перегляд, що було в середньому вдвічі менше довоєнного. Близько середини квітня трафік сягав вже 70% від колишнього, а логістика більшої частини регіонів остаточно нормалізувалася. Це дало змогу більш-менш безболісно для бізнес-користувачів повернути тариф на рівень 10 центів за перегляд у будні, а ціну у 5 центів залишити на вихідні. Це довоєнні пільгові ціни, які мали ті з торговців, хто забезпечував цілодобову та щоденну трансляцію своїх пропозицій. Зараз такий тариф діє для всіх, незалежно від загального часу роботи. Це все ще значно спрощує життя продавцям, а майданчику дає змогу сплачувати свої рахунки та планувати майбутнє.

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