Из Харькова можно улететь в Лондон и Вену за 550 грн: новые рейсы от Wizz Air

Авиакомпания бюджетных перевозок Wizz Air откроет еще три новых рейса из Украины в ноябре-декабре 2018 года, два из которых - из Харькова.

Wizz Air будет выполнять перелеты по двум новым маршрутам из Харькова: в аэропорт Лондон Лутон (открытие 13 ноября) и в Вену (открытие 25 ноября).

Помимо этого, запускается новый маршрут из Львова в аэропорт Франкфурт-Хан (открытие 14 декабря).

Цена билета в одну сторону стартует от 19,99 евро (549 грн).

В марте 2019 года Wizz Air откроет 4 анонсированных ранее маршрута (из Киева — в Бремен, Биллунн и Ригу, а из Львова — в Копенгаген), а также разместит четвертый самолет Airbus A320 на своей базе в Киеве.

В течение 10 месяцев 2018 года авиакомпания перевезла более 1,2 миллиона пассажиров в Украину и из нее. Это 110% роста по сравнению с прошлым годом.

Новости портала «Весь Харьков»