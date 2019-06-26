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Из-за праздничной велогонки бульвар Богдана Хмельницкого перекроют

Из-за праздничной велогонки бульвар Богдана Хмельницкого перекроют

Движение транспорта по бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Московского до ул. Академика Филиппова, будет запрещено с 10:00 до 14:30 28 июня, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением велогонки, посвященной Дню Независимости Украины.

В это время автобусы будут курсировать так:

№15э (при движении от ст. м. «Академика Барабашова»): будет осуществлять разворот перед бул. Богдана Хмельницкого; 

№102э, 213э: - пр. Московский - пр. Архитектора Алешина - пр. Александровский и далее по маршруту.

Также на время мероприятия по бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Московского до пр. Героев Сталинграда, будет запрещено движение троллейбусов, поэтому троллейбус №36 курсировать не будет.

 

Агентство Телевидения Новости

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