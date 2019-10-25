Как продвигается ремонт моста на окружной: комментарий дорожников

Михаил спускается по крутому склону у разрушенного моста на окружной. Говорит, если бы был несколько моложе, не так бы жалел о потраченном времени и лишних усилиях.

Впрочем, после скандального обвала путепровода мужчине приходится терять минимум час времени на дорогу до авторынка.

Сегодня вот тоже приехал за запчастями и говорит, что едва ноги не переломал этими тропами.

Михаил, автомобилист

Незручно ж їздить, страдають усі люди - і пішоходи, і автомобілісти. Роблять, я не скажу, що не роблять, роблять, но не так бистро. А працюють, працюють, труд тяжелий.

О том, что ремонт моста может затянуться, переживает и Юрий, говорит, частенько приходится переходить по путям в месте обвала.

Юрий, местный житель

Дело в том, что это надолго растянется, вот опоры поставили. Вот люди сейчас пройти не могут, надо спуститься, чтобы пройти вниз и подняться вверх - надо быть альпинистом.

На самом мосту в обед работали пятеро мужчин, еще несколько рабочих сваривали металлические конструкции под путепроводом.

Сергей, механик

Да, знімаєм шар асфальту для того, щоб, значить, укладувать тротуарний блок, у нас буде там новий тротуар, укладуваться. Буде тротуарний блок укладуваться.

Сейчас все необходимые мостовые инженерные конструкции установлены на трех точках, уверяет заместитель начальника по развитию дорог Сергей Пляка.

К тому же выполнены все работы для подъема среднего пролета.

Сергей Пляка, зам. начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

Найближчими днями - це може бути сьогодні-завтра - ми робимо підйом балки третього прольоту повністю, того, що я говорив минулі рази, для того, щоб звільнити для демонтажу зруйнований ригель. Повна підготовка до підйому. Домкрати всі прийшли - це спеціальні пристрої, які виготовлялись на заводі окремо під наш шляхопровід, де проводяться роботи.

По словам дорожника, работы идут согласно графику, потребности в круглосуточной работе, говорит Пляка, пока нет, потому как все успевают.





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