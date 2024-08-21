Какие зимние шины – самые популярные в Украине

На украинском шинном рынке зимнюю резину купить можно самую разную. Она продается разных типов с отличающимися размерами, чтобы каждый водитель мог приобрести подходящую «обувь» под свою машину. В Украине самый широкий ассортимент и низкие цены на автомобильные шины диски предлагает интернет-магазин Горошина по ссылке https://goroshina.ua/ru.

Качество шин – один из определяющих факторов, от которого зависит комфорт и безопасность водителя с пассажирами во время езды. Особенно, когда речь идет о езде по снегу или скользким покрытиям зимой. Однако далеко не всем брендам доверяют шоферы – есть компании-лидеры, резина которых покупают чаще остальных.

Premiorri

Приятно начинать обзор самых популярных производителей зимних шин с бренда под украинским флагом. Авторезина Premiorri хорошо зарекомендовала себя на европейском и азиатском континенте, и с каждым годом спрос на нее только растет.

Премиорри – украинско-британский проект, основанный в 2009 году. Местом производства покрышек является завод еще одного известного бренда Rosava в Белой Церкви. В процессе применяются современные технологии, благодаря чему водители могут качественные зимние шины купить по доступным ценам.

Bridgestone

Бренд Bridgestone в особом представлении не нуждается. Японцы десятки лет являются официальным поставщиком покрышек для самых престижных в мире гоночных серий, в списке которых ее Величество – Формула-1.

Купить резину Бриджстоун можно за относительно небольшие деньги, по сравнению с ценами на изделия других именитых брендов. Азиаты научились на 100% использовать богатые ресурсы своего региона, производя качественное сырье. Компании Bridgestone принадлежит много разработанных технологий, которые делают разницу между их продукцией и моделями конкурентов.

Зимние шины Bridgestone обладают такими достоинствами:

надежное сцепление на заснеженном и скользком покрытии;

отличная устойчивость в поворотах;

укороченный тормозной путь;

низкая шумность;

длительный срок эффективной службы.

Michelin

Французский бренд, названный в честь братьев Андре и Эдуарда Мишленов, работает с 1889 года. Производственные мощности налажены на европейском, азиатском, американском континентах.

Здесь работают самые опытные специалисты шинной индустрии. Основу смеси зимних автошин Michelin составляют стойкие к холодам отборные компоненты, которые не позволяют резине дубеть даже в 30-градусный мороз. Скаты всегда остаются эластичными, что обеспечивает отличный контакт с заснеженной или замершей дорогой.

Протекторы оснащены качественными шипами или многочисленными острыми ламелями, в зависимости от типа шин. Они надежно вгрызаются в слежавшийся снег или ледяную пленку, обеспечивая хорошим контактом беговой дорожки с дорогой.

Goodyear

Американский бренд один из немногих, который активно производит резину для разных видов транспорта – автомобильный, мотоциклетный, спецтехнику, летательные аппараты и прочие. На рынке с 1898 года, основателем является Чарльз Гудьер.

Зимняя резина производится по технологиям, которые разрабатываются в собственных лабораториях. Главные ее достоинства – отличная маневренность, улучшенная проходимость сильно заснеженных дорог, повышенную стойкость к износу и экономичный расход топлива.

Многие линейки Goodyear являются лауреатами самых престижных в шинной отрасли премий. Это лишнее доказательство высокого качества продукции, которая в Украине пользуется большим спросом.

Чтобы езда зимой была комфортной, даже под самые лучшие шины нужно купить диски. Они защищают от повреждений резину и подвеску машины, тем самым продлевая их срок службы.