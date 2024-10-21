Контроль палива в баці автівки: економія очевидна

Маєте корпоративне авто, вантажівку, чи займаєтеся доставкою? Тоді ви вочевидь часто стикаєтеся з витратами палива, які можуть стати суттєвою статтею загальних витрат вашої компанії. Ціни на пальне постійно ростуть, а це стає величезним тягарем для бізнесів, адже витрати на пальне згодом негативно відображаються на кінцевій ціні ваших продуктів чи послуг.

Як зекономити на пальному? Звісно ж, можна перейти на доступніші варіанти — наприклад, встановити ГБО, але це не завжди можливо, доволі витратно та небезпечно. Є кращий варіант - контроль палива за допомогою супутникового моніторингу. Розберемося, як це працює, та чи допомагає реально заощадити?

Чому потрібно контролювати рівень палива?

Найголовнішими причинами, чому загалом потрібно контролювати рівень та витрату палива в ваших авто є наступні:

- Недобросовісні АЗС часто недоливають пальне під час заправки, тобто, ви платите фактично за повітря в баці, а згодом опиняєтеся в ситуації, коли палива за показниками заправки мало б вистачити, але його нема.

- Найняті водії теж доволі часто грішать злиттям палива з бака комерційних авто для власних потреб. Або ж інший варіант — по маршруту такий водій може взяти «ліве» замовлення та збільшити пробіг, отже й палива витратить більше.

- Крадіжки пального під час стоянки авто теж ще нікуди не зникли. Не хочете опинитися посеред траси з пустим баком — краще заздалегідь встановити трекери для моніторингу рівня палива.

Як це зробити найефективніше?

Сьогодні зовсім не потрібно вручну заміряти рівні палива в баці датчиками на зупинках та звіряти показники приладів в автівці. Є набагато зручніший інструмент — GPS-моніторинг, який постійно передає показники витрат палива в реальному часі та фіксує перевищення витрат, наприклад, якщо водій самовільно змінив маршрут, або паливо було злите. Нові системи такого типу можуть ще й відправляти сповіщення у разі різкого коливання рівня палива чи його несанкціонованої витрати.

А ще це зручно для подальшого аналізу: всі дані залишаються збереженими, отже ви можете порівняти витрати палива по рейсах, маршрутах, окремих транспортних засобах, спрогнозувати можливі потреби заздалегідь та запланувати закупівлю. Якщо ж предметно, то встановлення моніторингу палива на автівку окупається протягом кількох місяців, а допомагає заощадити до 20-40% ПММ. Тому, якщо не хочете витрачати зайвого на паливо, краще застосуйте технічні можливості супутникового моніторингу та економте на пальному.