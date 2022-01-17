Крупный лоукостер до весны отменил все авиарейсы из Харькова

Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair отменила все рейсы из Харькова. Так, с 1 по 28 февраля полностью отменены перелеты в Милан (Италия), Будапешт (Венгрия), Вильнюс (Литва), Варшаву, Краков и Познань (Польша).

Об этом сообщает Lowcostavia. Кстати, совсем недавно ирландский Ryanair отменил еще ряд рейсов из нашей страны.

Как говорится в сообщении пресс-служба авиакомпании в Telegram, до марта отменены 6 рейсов. Речь идет о маршрутах из Львова в Бари, Палермо, Турин (Италия) и Братиславу (Словакия), из Киева в Быдгощ (Польша) и из Херсона в Краков (Польша) и Вену (Австрия).

Напомним, украинская авиакомпания Air Ocean Airlines объявила об отмене всех рейсов с 15 января по 15 марта. В компании сообщили, что деньги за приобретенные на сайте билеты будут автоматически зачислены в полном объеме на банковскую карту, с которой была произведена оплата.

В авиакомпании указали, что если пассажир приобрел билет у агента по продаже авиационных перевозок, то нужно обратиться по месту его приобретения. Тогда будет возмещена стоимость билета.

Кроме того, еще в прошлом месяце Wizz Air отменил целый ряд авиарейсов из Украины. В список отмененных рейсов вошли:

Харьков – Венеция;

Запорожье – Будапешт;

Запорожье – Дортмунд;

Запорожье – Милан;

Одесса – Болонья;

Одесса – Гданьск;

Одесса – Катовице;

Киев – Ганновер;

Львов – Верона;

Львов – Щецин.

Источник: Обозреватель

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