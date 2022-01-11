Ледяной дождь и переход через ноль. Дорожники называют эту зиму аномальной и ждут дополнительную технику

Ледяной дождь, почти сразу смывающий противогололедные материалы и превращающий дороги в каток, проблема номер один зимы этого года на Харьковщине. Если в прошлом году, говорят дорожники, явление испытывало регион максимум дважды, то с начала этой зимы аномалия постигла его уже 4 раза.

Быстро ликвидировать последствия ледяного дождя сложно, отмечает начальник САД в Харьковской области Андрей Алексеев. Добавляет: в воскресенье, получив информацию о возможной непогоде, обработали трассу на Чугуеве. Но как-только ледяной дождь начался — от обработки и следа не стало.

Андрей Алексеев, начальник САД в Харьк.обл.

Та інтенсивність опадів, яка була, рясний крижаний дощ — він той матеріал, яким було превентивно оброблено покриття, воно за пів години його змило з дороги. Вода і сіль, сіль в воді розчиняється. І нам потрібно все це було надолужавати

Хотя техника и стояла наготове, на укрощение катка в этом направлении ушло около получаса. А на ликвидацию такой же ситуации на государственных дорогах Харьковщины — 3-4 часа. Все это время пользователи социальных сетей распространяли видео ситуаций, где машины стали заложниками скользкой дороги.

Трасса Харьков-Чугуев идет ледяной дождь. Развернуло машину. Достают Паджеро

Собственно, из таких публикаций, говорит Андрей Алексеев, дорожники и узнали о катке на дороге. Хотя для уведомления об аварийных ситуациях или гололеда в САД круглосуточно работает диспетчер и уместнее, чтобы об усложнении проезда сообщали ему.

Всего с начала зимы дорожные службы уже использовали 24 тысячи 400 тонн песчано-солевой смеси и более двух с половиной тысяч тонн технической соли. Из-за сложных погодных условий ожидают и увеличение количества спецтехники, которой сейчас 329 единиц.

Параллельно с такой сезонной работой, на некоторых участках, где дороги давно не видели ремонт, дорожники латают и ямы. Андрей Алексеев говорит, наиболее проблемным сейчас является Киевское направление. Впрочем, каждый участок, не видевший ремонта с десяток лет, потенциально опасен.

Андрей Алексеев, начальник САД в Харьк.обл.

Це складний хімічний процес, бітум втратив здатність до матеріалу і під дією вологи та перепадів температури в нас утворюються аварійні ями. Це і М-18, і М-29, і інші ділянки Харківської кільцевої. Це і Харків-Зміїв-Балаклія- Гороховатка, і Р-79

Для ликвидации аварийной ямковости на государственных дорогах использовано 40 тонн специального асфальтобетона, с которым можно работать при минусовых температурах. В частности, сегодня на участке Харькова до границы с Полтавской областью работает 7 бригад.

И пока на проблемных участках ситуация не разрешится средним или капитальным ремонтом, дорожники просят водителей внимательно следить за предупредительными знаками.

Агентство Телевидения Новости