Маршрути тролейбусів №11 та 55 тимчасово зміняться

Рух тролейбусів на вул. Сумській, від пр. Незалежності до пл. Конституції, на пл. Конституції, вул. Університетській, пл. Павлівській, пл. Сергіївській та узвозі Соборному буде припинений з 10:00 до 15:00 13 вересня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом на тяговій підстанції.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:№11: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – б-р Гончарівський – вул. Малиновського – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Малиновського – б-р Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби»;

№55: пр. Жуковського (сел. Жуковського) – пр. Жуковського – вул. Академіка Проскури – вул. Чкалова – вул. Лісопарківська – вул. Рудика – Харківське шосе – вул. Сумська – пл. Свободи (у зворотному напрямку: пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Сумська) – ст. м. «Держпром».

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