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Між Полтавою, Красноградом та Лозовою курсуватиме інклюзивний електропоїзд

Між Полтавою, Красноградом та Лозовою курсуватиме інклюзивний електропоїзд

Укрзалізниця випустила черговий капітально відновлений інклюзивний електропоїзд. Це вже 32 така електричка і 21 – з початку повномасштабного вторгнення.

Цей склад вже скоро відправиться в рейси: він курсуватиме за маршрутами поїздів №6574/6656 та №6657/6579 між Полтавою, Красноградом та Лозовою, повідомили в Укрзалізниці

«В цьому поїзді реалізовані всі вже звичні стандарти: пандуси для людей з інвалідністю, збільшені вбиральні у головних вагонах, місця для перевезення велосипедів, інформаційні вказівники продубльовані шрифтом Брайля, оновлена система інформування, освітлення, встановлено USB-порти для зарядки гаджетів та проведено безліч інших робіт з технічної модернізації електропоїзда», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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