На части Московского проспекта движение запрещено еще на две недели

Движение транспорта по проспекту Московскому, на участке от улицы 12 Апреля до улицы Роганской, запрещено до 30 октября, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков реконструкции проспекта.

Напомним, ранее движение планировали открыть 16 октября.

В этот период транспорт объезжает закрытый участок по улице Мира.

Автобусы ряда маршрутов объезжают закрытый участок так:

№9э: - ул. Плиточная - пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля и далее по маршруту;

№121э: - ул. Роганская - ул. Мира - пр. Индустриальный - пр. Московский и далее по маршруту;

№137э: - пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - пр. Индустриальный - пр. Московский и далее по маршруту;

№147э: - пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля и далее по маршруту;

№261э: - ул. 12 Апреля - ул. Мира - пр. Архитектора Алешина - пр. Александровский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. Роганская - пр. Московский - ул. Плиточная - и далее по маршруту;

№262э: - ул. Зубарева - ул. Грицевца - ул. Луи Пастера - ул. Плиточная - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Александровский - пр. Архитектора Алешина - пр. Московский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. Роганская - ул. Плиточная - ул. Луи Пастера - ул. Грицевца - ул. Зубарева.

Кроме того, на время работ запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому и бул. Сергея Грицевца, на участке от ул. 12 Апреля до разворотного круга «м/р «Горизонт», по ул. Плиточной и ул. Шариковой, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Восточный», ул. Роганской, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Роганский».

Троллейбусы №7, 45 и 46 – не ходят.

Агентство Телевидения Новости