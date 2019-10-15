Транспорт
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15.10.2019 16:50
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На части Московского проспекта движение запрещено еще на две недели

На части Московского проспекта движение запрещено еще на две недели

Движение транспорта по проспекту Московскому, на участке от улицы 12 Апреля до улицы Роганской, запрещено до 30 октября, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано  с продлением сроков реконструкции проспекта.

Напомним, ранее движение планировали открыть 16 октября.

В этот период транспорт объезжает закрытый участок по улице Мира.

Автобусы ряда маршрутов объезжают закрытый участок так: 

№9э: - ул. Плиточная - пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля и далее по маршруту;

№121э: - ул. Роганская - ул. Мира - пр. Индустриальный - пр. Московский и далее по маршруту;

№137э: - пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - пр. Индустриальный - пр. Московский и далее по маршруту;

№147э: - пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля и далее по маршруту;

№261э: - ул. 12 Апреля - ул. Мира - пр. Архитектора Алешина - пр. Александровский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. Роганская - пр. Московский - ул. Плиточная - и далее по маршруту;

№262э: - ул. Зубарева - ул. Грицевца - ул. Луи Пастера - ул. Плиточная - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Александровский - пр. Архитектора Алешина - пр. Московский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. Роганская - ул. Плиточная - ул. Луи Пастера - ул. Грицевца - ул. Зубарева.

Кроме того, на время работ запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому и бул. Сергея Грицевца, на участке от ул. 12 Апреля до разворотного круга «м/р «Горизонт», по ул. Плиточной и ул. Шариковой, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Восточный», ул. Роганской, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Роганский».

Троллейбусы №7, 45 и 46 – не ходят.

Агентство Телевидения Новости

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