На дорогах Харківщини введено обмеження руху вантажівок через підвищення температури

На Харківщині введені обмеження щодо температури повітря, якщо вона сягає понад +28°C.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Рух вантажного транспорту, загальна вага якого становить понад 24 тони й фактичним навантаженням на вісь понад 7 тонн, тимчасово обмежується.

Співробітники відділу реагування патрульної поліції Чугуївського райуправління роз’яснюють водіям, що такі обмеження вводяться для збереження асфальтного покриття, яке за умов спекотної погоди руйнується під вагою великовантажного автотранспорту. Такі автомобілі направляються до відстою, де кермувальники можуть перечекати до зниження температури повітря, нагадують у поліції.

Обмеження руху не поширюються на транспортні засоби, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Агентство Телевидения Новости