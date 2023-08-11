На дорогах України ввімкнули ще 50 камер для фіксації правопорушень: де працюють

З 11 серпня на автомобільних дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Загальна кількість приладів фіксації від 11 серпня буде 215.

Вперше запускаються прилади у Бердичеві (1 комплекс), Кривому Розі (2 комплекси), Сумах (1 комплекс), Ужгороді (2 комплекси), Чернівцях (5 комплексів), у Вінницькій області (2 комплекси), у Закарпатській області (2 комплекси), у Тернопільській області (3 комплекси) та у Чернівецькій області (1 комплекс).

Відновлюють роботу комплекси у Вінниці (1 комплекс), Львові (1 комплекс), Хмельницькому (2 комплекси), Сумах (4 комплекси), у Житомирській області (2 комплекси), в Івано-Франківській області (1 комплекс), у Київській області (11 комплексів), у Кіровоградській області (1 комплекс), у Львівській області (6 комплексів), в Одеській області (1 комплекс) та у Чернігівській області (1 комплекс).

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить:

– за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 грн;

– більш ніж на 50 км/год – 1700 грн.

В поліції нагадують, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху.

Розташування всіх комплексів можна переглянути тут https://bit.ly/3Hht4hR

Агентство Телевидения Новости