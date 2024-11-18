На Харківщині перекрито рух мостом в Балаклії: як об’їхати

З понеділка, 18 листопада, припинено рух мостом на ділянці автомобільної дороги державного значення Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка в межах Балаклія. Причина – початок ремонту на споруді.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Рух трасою здійснюватиметься відповідно до погодженої з поліцією схемою об’їзду. Орієнтовний термін закриття руху – два тижні.

Ремонтні роботи на даній ділянці проводяться з метою відновлення проїзду після відбудови пошкодженого під час повномасштабного вторгнення мосту.

Схема об’їзду:

Агентство Телевидения Новости