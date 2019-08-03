На Салтовке троллейбусы на три дня изменят движение

Как сообщалось, что с 5 августа по 20 сентября на Коммунальном мосту изменится схема движения транспорта.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, в связи с этим 5, 6 и 7 августа движение троллейбусов по пр. Льва Ландау на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Юбилейного будет запрещено с 9:30 до 15:00.

На этот период троллейбусы будут курсировать так:

- троллейбусы №19 и 20: не ходят;

- троллейбусы №31 и 35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова».

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