На Тюринской на два месяца ограничат движение транспорта

С 8:00 22 июня до 20:00 21 августа движение транспорта по улице Тюринской на участке от проспекта Московского до улицы Металлиста будет ограничено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене магистрального трубопровода.

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Агентство Телевидения Новости