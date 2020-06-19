Транспорт
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19.06.2020 16:26
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На Тюринской на два месяца ограничат движение транспорта

На Тюринской на два месяца ограничат движение транспорта

С 8:00 22 июня до 20:00 21 августа движение транспорта по улице Тюринской на участке от проспекта Московского до улицы Металлиста будет ограничено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене магистрального трубопровода.

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

 

Агентство Телевидения Новости

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