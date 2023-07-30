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Нові німецькі автобуси виїдуть на найбільш завантажені маршрути Харкова

Нові німецькі автобуси виїдуть на найбільш завантажені маршрути Харкова

Німецьке місто-побратим Нюрнберг передало Харкову дев’ять автобусів «MAN».

«У нас є потреба у збільшенні кількості рухомого складу, оскільки все більше людей повертається до міста, і попит на перевезення задовольняти силами Салтівського депо дедалі важче. Тому нові автобуси покращать якість послуг для пасажирів»

Загалом до кінця вересня Нюрнберг планує передати Харкову 40 автобусів.

Джерело: https://t.me/vekha/69809

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