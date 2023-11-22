Новий начальник харківських патрульних пообіцяв підказати міським дрифтерам адреси військкоматів
Новий начальник харківської патрульної поліції Віктор Левченко звернувся до харківських стрітрейсерів.
За словами начальника УПП Харківської області, якого призначили на посаду 1 листопада, нагадав любителям вуличних гонок та дрифтерами, що мирні часи ще не настали.
«Можливо, комусь здалось, що настали мирні часи, що війна десь там по телевізору і можна дозволяти собі вночі шліфувати асфальт, дратуючи харків’ян, що і так нерідко прокидаються під звуки вибухів. Можливо, хтось вважає, що йому дозволено таким чином виказувати зневагу воїнам, які раз в пів року вилазять з посадок до рідного міста, щоб обійняти сім’ю і згадати, що таке спати в ліжку», – йдеться у зверненні.
За словами Левченка, на такий прояв неповаги патрульна поліція реагуватиме максимально жорстко і законно.
«На терпимість і розуміння не розраховуйте, в країні війна – профілактичні бесіди закінчились. Всі ваші навички і уміння швидкої, агресивної їзди будуть дуже корисні для доставки БК на позиції, або евакуації поранених під ворожим вогнем. Адреси територіальних центрів комплектування підкажемо. На вулицях Харкова має бути порядок, а він починається з поваги один до одного», – зазначив начальник УПП Харківської області.