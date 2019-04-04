Новые тарифы на проезд: горсовет признал решения "юридически ничтожными"

Харьковский горсовет опубликовал новые проекты решения относительно измененных тарифивов на проезд в метро и наземном электротранспорте. Документы появились на сайте горсовета.

Стоит отметить, что по факту проекты решения практически ничем не отличаются от тех, что были приняты раньше. Однако теперь на документах стоит подпись мэра Харькова Геннадия Кернеса, а не секретаря горсовета Александра Новака. При этом стоимость проезда в транспорте для харьковчан не изменилась: 6 гривен в наземном электротранспорте и 8 - в метро.

Активисты "Харьковского антикоррупционного центра" считают, что таким образом горсовет де-факто признал, что принятые ранее решения о подорожании были юридически ничтожными.

"Все эти решения юридически ничтожны. Мы это много раз говорили. В горсовете это поняли только 4 апреля. Лучше поздно, чем никогда", - подчеркнули в Центре.

Вопрос, почему в мэрии продолжают игнорировать решение апелляционного суда о том, чтобы вернуть старые тарифы на время разбирательства - остается открытым.

Агентство Телевидения Новости