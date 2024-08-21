Обрати перевізника та спланувати маршрут: в Україні створили портал про міжнародні автобуси

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури представляє новий державний портал autobus.gov.ua, на якому можна знайти інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути.

Про це повідомляє Міністерство відновлення України.

Ресурс створено для підвищення якості та безпеки міжнародних автобусних перевезень.

Портал допоможе:

обрати легального та перевіреного перевізника;спланувати безпечний маршрут;дізнатись, який пункт пропуску буде перетинати автобус та чи можна розраховувати на відсутність фізичних черг.

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